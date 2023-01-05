Боевики терообороны продолжают провоцировать белорусских военных на границе

На границе с Беларусью ВСУ осуществляют провокации, используя вооружения, сообщает Госпогранкомитет Беларуси в четверг, 5 января.

ГПК публикует в своем ТГ видео в котором говорится об очередных провокациях на границе.

«Последний случай — в пункте упрощенного пропуска „Поддобрянка“, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов», ― сообщил начальник управления погранконтроля.

Он отметил, что боевики ВСУ использовали «оскорбительные жесты» и угрожали белорусским пограничникам.

Пограничные наряды не реагируют на подобные провокации, отметил источник.

В ГПК Беларуси отмечают, что северная граница Украины теперь не охраняется штатными пограничными подразделениями, здесь по всей видимости дежурят подразделения теробороны и это усугубляет ситуацию.