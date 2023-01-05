Суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело против рэпера Oxxxymiron 11 января

Пресс-служба Октябрьского суда Санкт-Петербурга анонсировало рассмотрение дела в отношении музыканта Oxxxymiron.

11 января в Санкт-Петербурге начнётся слушание дела в отношении российского музыканта Oxxxymiron (признан иноагентом в РФ), который обвиняется в призывах к покушению на территориальную целостность Российской Федерации посредством заявлений подобного характерна в видеоклипе "Ойда", размещённом на официальных аккаунтах артиста в соцсетях.

Примечательно, что помимо Oxxxymiron ответчиками по данному делу выступают администрация сайта "Вконтакте", "Яндекс" и компания "Звук".