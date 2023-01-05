В Испании ликвидирована сеть эксплуатации марокканских мигрантов
2023-01-05 17:02
На юге Испании были арестованы 43 человека, подозреваемых в принадлежности к сети, эксплуатирующей марокканских рабочих-иммигрантов, которым продавали фальшивые трудовые договоры.
Жертвами сети стали в основном марокканские граждане, арестованные были «разных национальностей», указала испанская полиция.
Согласно заявлению, аресты произошли в провинции Малага и Андалусия.
Сообщается, что семь сельскохозяйственных компаний участвовали в схеме по нелегальной эксплуатации мигрантов, которых «размещали в нечеловеческих условиях в домах, принадлежащих преступной организации».
Торговцы людьми продавали поддельные трудовые договоры стоимостью до 3000 евро, которые должны были позволить мигрантам урегулировать свое положение в Испании.
Опубликовано: Тарас Медведев