Константин Живаго борется во Французском суде против экстрадиции на Украину

Бизнесмен и бывший депутат Рады Константин Жеваго, арестованный 28 декабря в Куршевеле в рамках запроса об экстрадиции за «финансовые преступления», заявил в четверг, 5 января, что стал жертвой «политического дела» на родине.

«Это действительно политическое дело. Я всегда боролся с коррупционерами в Украине», — заявил Живаго в зале апелляционного суда.

Суд перенес на 19 января проверку обоснованности запроса об экстрадиции, удовлетворив двух адвокатов бывшего депутата, предложивших суду большое количество документов.

Следственная палата также должна принять решение в четверг по запросу об освобождении бизнесмена, который в настоящее время находится под стражей в рамках экстрадиции в следственном изоляторе Айтона (Савойя).

48 летний мажоритарный акционер горнодобывающей компании Ferrexpo, зарегистрированной в Лондоне заявил на суде, что никогда не был олигархом, а наоборот осуждал таких дельцов и боролся с ними, будучи депутатом.