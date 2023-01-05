НПО осудили правительство Италии за позицию по мигрантам в Средиземном море

Несколько международных НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, в четверг, 5 января, осудили позицию итальянского правительства по мигрантам.

По оценке НПО, правительство Италии «препятствует оказанию помощи людям, терпящим бедствие» своим указом о спасении на море, который приведет к новым кораблекрушениям.

Указ, вступил в силу в начале недели и по оценке НПО, «очевидно, нацелен на поисково-спасательные организации, но от последствий пострадают люди, попавшие в беду при пересечении центрального Средиземноморья».

Под открытом письмом в адрес правительства Джорджии Мелони подписались «Врачи без границ» (MSF) и двадцать других организаций.

Они выразили серьезную озабоченность в связи с очередной попыткой итальянского правительства воспрепятствовать оказанию помощи людям, терпящим бедствие на море.