В Колумбии появилось новое ведомство - «Министерство народа»

Правительство Колумбии объявило об официальном создании нового министерства, отвечающего за равенство, которое возглавит вице-президент африканского происхождения Франсия Маркес, который намерен сделать его «Министерством народа».

Президент Густаво Петро подписал закон о создании нового министерства.

«Это министерство сможет гарантировать право на равенство для всех колумбийцев и даст право голоса тем, кто исторически был исключен и маргинализирован», — написал колумбийский президент о своем решении в Twitter.

Президент Петро обязался дать новому министерству способность работать эффективно, чтобы оно могло выполнять задачи, «которые позволят большинству колумбийского населения больше не быть изгоями в их собственной стране».