В Бремене мигрантов из палаток начнут расселять во временные центры

Беженцы и другие мигранты в Бремене, смогут разместиться в новых временных зданиях на следующей неделе.

Согласно заявлению властей, первоначально около 400 человек могут переместиться из большой палатки в изолированные помещения.

«В залах мы можем предложить людям чуть более высокий стандарт, чем в больших палатках», — сообщил прессе член Социального совета Ян Фрис.

Оператором временных центров для беженцев стал Немецкий Красный Крест.