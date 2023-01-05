В Бремене мигрантов из палаток начнут расселять во временные центры
2023-01-05 17:45
Беженцы и другие мигранты в Бремене, смогут разместиться в новых временных зданиях на следующей неделе.
Согласно заявлению властей, первоначально около 400 человек могут переместиться из большой палатки в изолированные помещения.
«В залах мы можем предложить людям чуть более высокий стандарт, чем в больших палатках», — сообщил прессе член Социального совета Ян Фрис.
Оператором временных центров для беженцев стал Немецкий Красный Крест.
Опубликовано: Тарас Медведев