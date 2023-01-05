За пять с половиной недель до повторных выборов в Берлине произошел сбой
2023-01-05 17:50
12 февраля 2023 года в Берлине пройдут повторные выборы после неудачи сентябрьской кампании 2021 года.
Однако, за пять с половиной недель до даты выборов уже произошла первая ошибка в оформлении уведомлений.
На этой неделе берлинцам разослали уведомления о выборах — на двух языках: на немецком и на английском.
Но в англоязычной версии письма, как сообщила «Берлинер Цайтунг», указаны две даты возможных выборов в ассамблеи районных советов (БВВ): сначала 12 сентября (неверно), а затем 12 февраля (правильно).
Опубликовано: Тарас Медведев