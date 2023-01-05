ВКС России провели массированную отработку позиций ВСУ в районе Сватово

Штурмовая авиация провела массированную атаку по позициям ВСУ на сватовском участке фронта в зоне СВО, сообщает руководство группировки.

Источник отметил, что подразделения ВСУ пытаются организовать контрнаступление на этом участке фронта.

«Сегодня авиация нанесла массированный удар по позициям Киева на сватовском участке фронта», — отметил источник

Отмечается, что украинские военные засылают ДРГ за линию фронта и активно используют артиллерию на этом участке.