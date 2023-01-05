Михалков попал в больницу с коронавирусной пневмонией
2023-01-05 18:16
ТГ «База» сообщил о болезни российского кинорежиссера Никиты Михалкова, которого в четверг срочно доставили в 67-ю клиническую больницу Москвы.
Телеграм-канал отмечает, что у Михалкова пневмония на фоне коронавирусной инфекции и его состояние в больнице ухудшилось.
«…врачи решили перевести режиссёра в другое учреждение — для этого понадобилась реанимационная бригада», - уточняет источник.
Ранее сообщалось, что система здравоохранения ЕС бьет тревогу по поводу стремительного распространения на континенте варианта вируса XBB.1.5, который ранее был отмечен в США.
Опубликовано: Тарас Медведев