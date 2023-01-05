Путин принял призыв патриарха Кирилла о прекращении огня

Президент России поручил главе Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне СВО, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», - сообщил Кремль.

Ранее глава РПЦ призвал власти объявить прекращение огня на всей территории соприкосновения на Украине в православный праздник Рождества Христова.

Путин также призвал Украину объявить режим прекращения огня на время сочельника и Рождества.

Он объяснил это необходимостью дать верующим сходить на службу.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова».