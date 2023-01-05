Президент Путин объявил режим прекращения огня в Украине в канун Рождества
Владимир Путин поручил министру обороны ввести режим прекращения огня в Украине в канун Рождества.
Глава российского государства Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине в канун Рождества, сообщила пресс-служба Кремля.
Положение будет действовать на всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января по 24:00 7 января.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал устроить перемирие на Рождество, чтобы все православные люди смогли посетить храмы в сочельник.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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