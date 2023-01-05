Египетскую актрису Менн Шалаби приговорили к году тюрьмы условно за леденцы с каннабисом

Египетская актриса Менна Шалаби была приговорена к одному году условного тюремного заключения в четверг после того, как ее арестовали в аэропорту Каира за хранение конфет с каннабисом, сообщил источник в суде.

Единственная на сегодняшний день арабская актриса, номинированная на международную американскую премию «Эмми», Шалаби была арестована, когда вышла из самолета, вернувшегося из США 25 ноября с леденцами и другими сладостями с добавлением каннабиса, продажа которых разрешена во многих штатах.

Учитывая статус актрисы ее освободили на стадии следствия под залог в размере 50 000 фунтов стерлингов.

Суд Каира признал ее виновной в «хранении наркотиков» и приговорил к одному году тюремного заключения условно.

Кроме того, Шалаби должна будет заплатить штраф в размере 10 000 фунтов стерлингов, отметил источник в суде.