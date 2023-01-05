Частный бизнес США создал 235 000 рабочих мест в декабре

Частные работодатели в США создали в декабре гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, при этом рынок труда остается устойчивым, однако со значительными различиями между секторами.

Согласно ежемесячному опросу ADP/Stanford Lab, за последний месяц 2022 года частными компаниями было создано 235 000 рабочих мест, что намного превышает прогнозы различных экономистов от 148 000 до 153 000.

Рынок труда остается устойчивым, несмотря на замедление экономической активности, вызванное мерами ФРС для борьбы с инфляцией, которая достигла уровня, невиданного за последние 40 лет.

«Рынок труда динамичен, но фрагментирован, при этом набор персонала сильно различается в зависимости от отрасли и размера предприятия. Бизнес-сегменты, которые агрессивно нанимали сотрудников в первой половине 2022 года, замедлили найм и в некоторых случаях сократили рабочие места в последний месяц года», - говорится в сообщении ADP.

Отмечается, что в сложившихся условиях, компании со штатом менее 500 человек создавали рабочие места, тогда, как крупные компании их сокращали.