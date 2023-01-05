Иран закрыл Французский исследовательский институт в Тегеране

Иран заявил, что закрывает французский институт в Тегеране из-за «кощунственных» карикатур на своего верховного лидера во французском сатирическом журнале.

В последнем выпуске Charlie Hebdo представлены карикатуры, высмеивающие аятоллу Али Хаменеи и его коллег-мусульманских священнослужителей-шиитов, присланные читателями в поддержку антиправительственных протестов в Иране.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что закрытие Французского исследовательского института в Иране было его «первым ответным шагом».

Иран пригрозил дальнейшими действиями, если Франция не «привлечет к ответственности виновных и спонсоров случаев распространения ненависти».