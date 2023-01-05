Израиль освободил палестинца, который провел за решеткой 40 лет

Карим Юнис был осужден в 1983 году за похищение и убийство израильского солдата Ави Бромберга на оккупированных Голанских высотах.

Оказавшись в заключении Юнис начал заниматься публицистикой и призывал к достижению мирных соглашений с Израилем.

Не смотря на амнистию глава МВД Израиля распорядился аннулировать израильское гражданство, которое было у Юниса.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Юнис «представляет собой символ непоколебимости палестинского народа и свободных людей мира».