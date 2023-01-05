Гамбург теперь взымает плату с арестованных за неподчинение полиции, которая равна стоимости суток в отеле

С недавнего времени участники конфликта с полицией в Гамбурге будут платить госпошлину, в случае, если они проведут ночь за решеткой.

В начале нового года полиция ввела «обвинения в задержании» и первые уведомления о пошлинах такого рода разослали участникам беспорядков в новогоднюю ночь.

«Если взять в качестве примера 16-летнего подростка, которого задержали в Нойвидентале рано утром в Новый год после того, как он выстрелил из холостого пистолета, то он должен был заплатить как минимум 112 евро», - пишет dpa.

В Гамбурге взимается плата за размещение в камере и за обеспечение надзора.