Гамбург теперь взымает плату с арестованных за неподчинение полиции, которая равна стоимости суток в отеле

APS
2023-01-05 19:31

С недавнего времени участники конфликта с полицией в Гамбурге будут платить госпошлину, в случае, если они проведут ночь за решеткой.

В начале нового года полиция ввела «обвинения в задержании» и первые уведомления о пошлинах такого рода разослали участникам беспорядков в новогоднюю ночь.

«Если взять в качестве примера 16-летнего подростка, которого задержали в Нойвидентале рано утром в Новый год после того, как он выстрелил из холостого пистолета, то он должен был заплатить как минимум 112 евро», - пишет dpa. 

В Гамбурге взимается плата за размещение в камере и за обеспечение надзора.

Опубликовано: Тарас Медведев







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