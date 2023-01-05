FT: исход украинского конфликта будет зависеть от результатов президентских выборов в США, России и на Тайване

Издание Financial Times опубликовало статью руководителя Центра либеральных стратегий Болгарии Ивана Крастева об украинском конфликте.

Автор утверждает, что исход противостояния на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США, в России и на Тайване.

Он отмечает, что в случае смены американского курса и сокращения военной помощи Украина не сможет противостоять России, поэтому конфликт завершится.

Крастев подчеркивает, что военные конфликты часто заканчиваются на избирательных участках, а не на поле боя.