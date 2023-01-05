FT: исход украинского конфликта будет зависеть от результатов президентских выборов в США, России и на Тайване
2023-01-05 19:35
Издание Financial Times опубликовало статью руководителя Центра либеральных стратегий Болгарии Ивана Крастева об украинском конфликте.
Автор утверждает, что исход противостояния на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США, в России и на Тайване.
Он отмечает, что в случае смены американского курса и сокращения военной помощи Украина не сможет противостоять России, поэтому конфликт завершится.
Крастев подчеркивает, что военные конфликты часто заканчиваются на избирательных участках, а не на поле боя.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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