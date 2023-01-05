Полянский отказался обсуждать доклад по Сирии в Совбезе ООН
2023-01-05 19:46
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отказался участвовать в обсуждении доклада по Сирии в Совете безопасности.
Доклад был представлен Организацией по запрещению химического оружия. По мнению Полянского, все доклады этой структуры написаны под копирку.
Он отметил, что эта тема ежемесячно обсуждается для галочки, в угоду внутриполитическим целям стан Запада.
Полянский подчеркнул, что такая ситуация подрывает авторитет Совбеза ООН и девальвирует ценность дискуссии на этой площадке.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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