Полянский отказался обсуждать доклад по Сирии в Совбезе ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отказался участвовать в обсуждении доклада по Сирии в Совете безопасности.

Доклад был представлен Организацией по запрещению химического оружия. По мнению Полянского, все доклады этой структуры написаны под копирку.

Он отметил, что эта тема ежемесячно обсуждается для галочки, в угоду внутриполитическим целям стан Запада.

Полянский подчеркнул, что такая ситуация подрывает авторитет Совбеза ООН и девальвирует ценность дискуссии на этой площадке.