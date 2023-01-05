В Египте осудили британскую журналистку Мону Чалаби за хранение наркотиков
Уголовный суд Египта осудил британскую журналистку Мону Чалаби по обвинению в хранении наркотиков.
Уголовный суд северного Каира в ходе первого заседания признал виновной британскую журналистку Мону Шалаби в хранении наркотиков с намерением злоупотребления, сообщает Sky News Arabia.
Шалаби приговорена к условному тюремному сроку и штрафу в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Адвокат пытался опротестовать аргументы следствия, утверждая, что процедура обыска была проведена с нарушениями закона.
Сама журналистка на судебном заседании не присутствовала.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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