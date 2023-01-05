В Египте осудили британскую журналистку Мону Чалаби за хранение наркотиков

APS
2023-01-05 19:48

Уголовный суд Египта осудил британскую журналистку Мону Чалаби по обвинению в хранении наркотиков.

Уголовный суд северного Каира в ходе первого заседания признал виновной британскую журналистку Мону Шалаби в хранении наркотиков с намерением злоупотребления, сообщает Sky News Arabia. 

Шалаби приговорена к условному тюремному сроку и штрафу в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Адвокат пытался опротестовать аргументы следствия, утверждая, что процедура обыска была проведена с нарушениями закона. 

Сама журналистка на судебном заседании не присутствовала.

Опубликовано: Максим Алексеев







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