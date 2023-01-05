Художник Ахмед Аль-Авади прокомментировал решение суда по скандальному инциденту в Египте
2023-01-05 20:28
Художник Ахмед Аль-Авади прокомментировал инцидент, совершенный молодым человеком и девушкой в районе Сахеля в Каире.
По его словам, проблема мальчика и девочки на видео, опубликованном ранее, не является темой, над которой можно шутить.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором парень и девушка совершают аморальный поступок на мосту в Каире.
Прокуратура установила личности 19-летнего парня и 18-летней девушки. Они будут освобождены, если каждый выплатит по 1000 фунтов стерлингов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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