Художник Ахмед Аль-Авади прокомментировал решение суда по скандальному инциденту в Египте

Художник Ахмед Аль-Авади прокомментировал инцидент, совершенный молодым человеком и девушкой в районе Сахеля в Каире.

По его словам, проблема мальчика и девочки на видео, опубликованном ранее, не является темой, над которой можно шутить.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором парень и девушка совершают аморальный поступок на мосту в Каире.

Прокуратура установила личности 19-летнего парня и 18-летней девушки. Они будут освобождены, если каждый выплатит по 1000 фунтов стерлингов.