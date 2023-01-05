Süddeutsche Zeitung: Германия обдумывает поставки БМП Marder Украине
2023-01-05 20:45
Издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщает, что Германия рассматривает возможность поставок Украине новой военной техники.
Речь идет о боевых машинах пехоты Marder. О возможных объемах поставок пока не сообщается.
При этом журналисты отмечают, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
Сообщается, что такое решение будет приниматься в координации с Францией и Соединенными Штатами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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