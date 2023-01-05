Süddeutsche Zeitung: Германия обдумывает поставки БМП Marder Украине

Издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщает, что Германия рассматривает возможность поставок Украине новой военной техники.

Речь идет о боевых машинах пехоты Marder. О возможных объемах поставок пока не сообщается.

При этом журналисты отмечают, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Сообщается, что такое решение будет приниматься в координации с Францией и Соединенными Штатами.