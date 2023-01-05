Yonhap: в КНДР в 2022 году могли казнить экс-главу МИД Ли Ён Хо

APS
2023-01-05 20:53

Агентство Yonhap сообщает, что в 2022 году в Северной Корее могли казнить бывшего главу МИД Ли Ён Хо.

При этом в агентстве ссылаются на депутата парламента Южной Кореи, Сан Бома, а также разведку этой страны. 

По информации журналистов, бывшего министра иностранных дел КНДР точно сместили с его должности.

Однако точных сведений о казни, а также о конкретных причинах репрессий в отношении него пока нет.

Опубликовано: Светлана Репина







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