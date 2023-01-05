Yonhap: в КНДР в 2022 году могли казнить экс-главу МИД Ли Ён Хо
2023-01-05 20:53
Агентство Yonhap сообщает, что в 2022 году в Северной Корее могли казнить бывшего главу МИД Ли Ён Хо.
При этом в агентстве ссылаются на депутата парламента Южной Кореи, Сан Бома, а также разведку этой страны.
По информации журналистов, бывшего министра иностранных дел КНДР точно сместили с его должности.
Однако точных сведений о казни, а также о конкретных причинах репрессий в отношении него пока нет.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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