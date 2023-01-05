Yonhap: в КНДР в 2022 году могли казнить экс-главу МИД Ли Ён Хо

Агентство Yonhap сообщает, что в 2022 году в Северной Корее могли казнить бывшего главу МИД Ли Ён Хо.

При этом в агентстве ссылаются на депутата парламента Южной Кореи, Сан Бома, а также разведку этой страны.

По информации журналистов, бывшего министра иностранных дел КНДР точно сместили с его должности.

Однако точных сведений о казни, а также о конкретных причинах репрессий в отношении него пока нет.