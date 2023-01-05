Принц Гарри рассказал, почему вместе с принцем Уильямом умолял отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз
2023-01-05 20:58
В своей книге «Запасной» принц Гарри рассказа, как они с принцем Уильямом умоляли отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз.
По его словам, во время первой встречи с Камиллой он задумался, не станет ли она его «злой мачехой».
При этом принц Гарри утверждает, что они с принцем Уильямом готовы были принять Камиллу в семью, но не хотели женитьбы отца.
Отрывки из автобиографической книги принца Гарри оказались в сети за несколько дней до мирового релиза.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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