Принц Гарри рассказал, почему вместе с принцем Уильямом умолял отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз

В своей книге «Запасной» принц Гарри рассказа, как они с принцем Уильямом умоляли отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз.

По его словам, во время первой встречи с Камиллой он задумался, не станет ли она его «злой мачехой».

При этом принц Гарри утверждает, что они с принцем Уильямом готовы были принять Камиллу в семью, но не хотели женитьбы отца.

Отрывки из автобиографической книги принца Гарри оказались в сети за несколько дней до мирового релиза.