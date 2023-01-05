Иран готовит решительный ответ на карикатуру на Хаменеи в Charlie Hebdo
2023-01-05 21:09
Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Издание проводило конкурс на лучшую карикатуру и выбрало победителей, чьи работы появились на его страницах.
В ответ глава МИД Ирана Амир Абдоллахян назвал карикатуры на религиозную власть оскорбительной и неуместной.
Он подчеркнул, что Иран даст решительный и эффективный ответ французскому правительству.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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