Иран готовит решительный ответ на карикатуру на Хаменеи в Charlie Hebdo

Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Издание проводило конкурс на лучшую карикатуру и выбрало победителей, чьи работы появились на его страницах.

В ответ глава МИД Ирана Амир Абдоллахян назвал карикатуры на религиозную власть оскорбительной и неуместной.

Он подчеркнул, что Иран даст решительный и эффективный ответ французскому правительству.