Издание Federalist опубликовало материал, автор которого Шон Флитвуд обвиняет в некомпетентности Джо Байдена.

По его мнению, именно этим объясняется поддержка Соединенными Штатами коррумпированного киевского режима.

Флитвут отмечает, что в такой ситуации у США не хватает ресурсов для важных приоритетов во внешней политике, и это может привести к катастрофе.

Журналист пишет, что США поддерживают вторую по уровню коррупции страну в Европе, направляя туда деньги американских налогоплательщиков.