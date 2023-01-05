Federalist: Байден проявил свою некомпетентность, согласившись финансировать коррупционный Киев
2023-01-05 21:13
Издание Federalist опубликовало материал, автор которого Шон Флитвуд обвиняет в некомпетентности Джо Байдена.
По его мнению, именно этим объясняется поддержка Соединенными Штатами коррумпированного киевского режима.
Флитвут отмечает, что в такой ситуации у США не хватает ресурсов для важных приоритетов во внешней политике, и это может привести к катастрофе.
Журналист пишет, что США поддерживают вторую по уровню коррупции страну в Европе, направляя туда деньги американских налогоплательщиков.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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