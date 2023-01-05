В Саудовской Аравии назвали причину высоких цен на яйца
2023-01-05 21:47
Заместитель главы совета директоров Кооперативной ассоциации производителей яиц Абдулазиз Аль-Шейх назвал причину подорожания яиц в стране.
Он отметил, что яйца в Саудовской Аравии лучшие в мире, поскольку при выращивании курей используется только растительный корм.
Он также уточнил, что страна обеспечивает себя такой продукцией на 110%.
По словам Абдулазиза Аль-Шейха, сейчас яйца в Королевстве стоят 17-22 риала (11-15 белорусских рублей).
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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