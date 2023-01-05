В Саудовской Аравии назвали причину высоких цен на яйца

Заместитель главы совета директоров Кооперативной ассоциации производителей яиц Абдулазиз Аль-Шейх назвал причину подорожания яиц в стране.

Он отметил, что яйца в Саудовской Аравии лучшие в мире, поскольку при выращивании курей используется только растительный корм.

Он также уточнил, что страна обеспечивает себя такой продукцией на 110%.

По словам Абдулазиза Аль-Шейха, сейчас яйца в Королевстве стоят 17-22 риала (11-15 белорусских рублей).