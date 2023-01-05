WP: сыр – это не то, что мы думаем

Пять простых и эффективных правил, которые научат экономить

Экономить можно всегда, главное - задаться целью и соблюдать простые правила. Появилась мечта, и она требует вложений - не беда, все достижимо, надо лишь приложить немного усилий и запастись терпением.

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