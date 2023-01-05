WP: сыр – это не то, что мы думаем
2023-01-05 22:22
Издание Washington Post пишет, что сыр полезен для здоровья по нескольким причинам и может быть частью здорового питания.
Сыр содержит множество полезных и питательных веществ: кальций, фосфор, белок, ферменты.
Насыщенные жиры, содержащиеся в сыре, не вызывают повышения уровня холестерина в организме.
Сыр предотвращает вымывание жирных кислот из кишечника и даже содержит особое вещество, которое помогает организму избавляться от плохого холестерина.
Опубликовано: Светлана Репина