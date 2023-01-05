Экс-советник Госдепартамента США Уитон: США должны решить судьбу Украины на переговорах с Россией
2023-01-05 22:31
Бывший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон заявил, что страна больше не может тратить такое количество средств и сил на украинский конфликт.
По его мнению, Соединенным Штатам необходимо решить судьбу Украины на прямых переговорах с Россией.
Уитон отмечает, что за счет поддержки Украины Байдену удалось спасти свою репутацию после унижения в Афганистане.
Однако сейчас Вашингтону необходимо переориентироваться с Восточной Европы на тихоокеанский регион.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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