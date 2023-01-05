В Калифорнии двое мужчин пытались поджечь компанию, но загорелись сами

APS
2023-01-05 22:57

Журналисты Eyewitness News получили шокирующее видео, на котором видно, как двое мужчин пытаются поджечь офис миграционной компании в Калифорнии.

Они выливают на стены и пол что-то похожее на топливо. Однако в результате мужчины подожгли сами себя.

Информация об инциденте поступила в пожарную службу округа Керн.

Первоначально происшествие считалось обычным пожаром.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2