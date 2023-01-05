Генсек НАТО Столтенберг: отношения Запада с Россией не нормализуются после завершения украинского конфликта
2023-01-05 23:12
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончание украинского конфликта не будет означать нормализацию отношений Запада с Россией.
По его словам, этого не произойдет, поскольку Россия хочет видеть «другую Европу» и контролировать соседние страны.
Он подчеркнул, что такое поведение ставит Россию в положение постоянного конфликта с Западом.
Столтенберг отметил, что ситуация с безопасностью в Европе окончательно изменилась, вне зависимости от исхода конфликта на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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