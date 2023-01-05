В Ираке возмутились видео, где ребенок бросает деньги в танцовщицу в ночном клубе

APS
2023-01-05 23:19

Видеоролик, на котором 10-летний ребенок бросает деньги в танцовщицу в ночном клубе, распространился в соцсетях Ирака и вызвал возмущение.

Начальник местной полиции попытался провести расследование и найти этого ребенка, а также ночной клуб.

Как оказалось, это было заведение в столице Курдистанского региона Эрбиле. Клуб закрыли за то, что туда пустили ребенка.

Активисты призвали положить конец таким злоупотреблением в стране в отношении детей. 

Опубликовано: Светлана Репина







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