ООН расформировало миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

В пресс-службе ООН сообщили, что ведомство более не расследует инцидент с ударом по СИЗО в ДНР.

Сотрудник пресс-службы Организации объединённых наций Стефан Дюжаррик утверждает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение о роспуске миссии, расследовавшей обстрел следственного изолятора в городе Еленовка Донецкой Народной республики. По данным Дюжаррика, ни Россия, ни Украине не смогли предоставить гарантии безопасности участникам расследования.

Известно, что 29 июля был совершён удар по населённому пункту Еленовка, в результате чего скончались 59 украинских военнопленных, ещё 75 оказались ранены.