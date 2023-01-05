ООН расформировало миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
В пресс-службе ООН сообщили, что ведомство более не расследует инцидент с ударом по СИЗО в ДНР.
Сотрудник пресс-службы Организации объединённых наций Стефан Дюжаррик утверждает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение о роспуске миссии, расследовавшей обстрел следственного изолятора в городе Еленовка Донецкой Народной республики. По данным Дюжаррика, ни Россия, ни Украине не смогли предоставить гарантии безопасности участникам расследования.
Известно, что 29 июля был совершён удар по населённому пункту Еленовка, в результате чего скончались 59 украинских военнопленных, ещё 75 оказались ранены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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