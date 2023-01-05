WP: США назвали причины, по которым не будут поставлять на Украину танки Abrams
2023-01-05 23:40
Издание The Washington Post сообщает, что США не планируют поставки танков Abrams украинским военным.
Сообщается, что эта техника потребляет огромное количество техники, поскольку весит 55 тонн и оснащается газотурбинным двигателем.
Кроме того, у танков Abrams часто случаются поломки, а для их обслуживания необходим определенный опыт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома Джон Кирби сообщил, что США могут передать Украине дополнительные РСЗО HIMARS.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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