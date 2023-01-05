WP: США назвали причины, по которым не будут поставлять на Украину танки Abrams

Издание The Washington Post сообщает, что США не планируют поставки танков Abrams украинским военным.

Сообщается, что эта техника потребляет огромное количество техники, поскольку весит 55 тонн и оснащается газотурбинным двигателем.

Кроме того, у танков Abrams часто случаются поломки, а для их обслуживания необходим определенный опыт.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома Джон Кирби сообщил, что США могут передать Украине дополнительные РСЗО HIMARS.