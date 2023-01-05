В Румынии заметили поезд с турецкими бронеавтомобилями Kirpi для Украины
2023-01-05 23:45
В сети появилась информация о том, что на территории Румынии был замечен поезд, перевозящий турецкие бронеавтомобили Kirpi.
Сообщается, что эти машины предназначены для поставки украинским военным.
Место, в котором был замечен поезд, не разглашается. Но известно, что эшелон перевозил десятки автомобилей.
Ранее министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что его страна не планирует оказывать военную помощь Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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