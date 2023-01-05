В Румынии заметили поезд с турецкими бронеавтомобилями Kirpi для Украины

В сети появилась информация о том, что на территории Румынии был замечен поезд, перевозящий турецкие бронеавтомобили Kirpi.

Сообщается, что эти машины предназначены для поставки украинским военным.

Место, в котором был замечен поезд, не разглашается. Но известно, что эшелон перевозил десятки автомобилей.

Ранее министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что его страна не планирует оказывать военную помощь Украине.