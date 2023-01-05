«Коммерсант»: Россия и США заморозили дипотношения в 2022 году

APS
2023-01-05 23:45

Издание "Коммерсант" сообщило о фактической приостановке российско-американских дипломатических отношений.

.Российская газета "Коммерсант" утверждает, что в течение прошлого года Соединённые Штаты и Россия негласно приостановили дипломатические сношения, поскольку Владимир Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик, позднее начав спецоперацию в Украине.

По данным "Коммерсанта", несмотря на эскалацию в американо-российских взаимоотношениях, Россия и США сохранили некие закрытые дипломатические каналы связи. Характерно, что накануне данную информацию публично подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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