«Коммерсант»: Россия и США заморозили дипотношения в 2022 году

Издание "Коммерсант" сообщило о фактической приостановке российско-американских дипломатических отношений.

.Российская газета "Коммерсант" утверждает, что в течение прошлого года Соединённые Штаты и Россия негласно приостановили дипломатические сношения, поскольку Владимир Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик, позднее начав спецоперацию в Украине.

По данным "Коммерсанта", несмотря на эскалацию в американо-российских взаимоотношениях, Россия и США сохранили некие закрытые дипломатические каналы связи. Характерно, что накануне данную информацию публично подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.