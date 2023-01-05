«Коммерсант»: Россия и США заморозили дипотношения в 2022 году
Издание "Коммерсант" сообщило о фактической приостановке российско-американских дипломатических отношений.
.Российская газета "Коммерсант" утверждает, что в течение прошлого года Соединённые Штаты и Россия негласно приостановили дипломатические сношения, поскольку Владимир Путин принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик, позднее начав спецоперацию в Украине.
По данным "Коммерсанта", несмотря на эскалацию в американо-российских взаимоотношениях, Россия и США сохранили некие закрытые дипломатические каналы связи. Характерно, что накануне данную информацию публично подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Храмова Оксана
Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.Подробнее...
-
-