Вице-премьер Молдовы Спыну: газа хватит до конца февраля
Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что страна обеспечена газом до конца февраля нынешнего года.
Речь идет о топливе, находящемся в хранилищах на территории Румынии и Украины. Точные объемы газа Спыну называть отказался, объяснив это соображениями безопасности.
Вице-премьер отметил, что Молдова ежедневно закупает природный газ в стран Европы, и его стоимость в последнее время существенно снизилась.
Ранее в энергетической компании «Молдовагаз» заявили, что стоимость российского газа для страны в январе может заметно увеличиться.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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