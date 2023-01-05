Вице-премьер Молдовы Спыну: газа хватит до конца февраля

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что страна обеспечена газом до конца февраля нынешнего года.

Речь идет о топливе, находящемся в хранилищах на территории Румынии и Украины. Точные объемы газа Спыну называть отказался, объяснив это соображениями безопасности.

Вице-премьер отметил, что Молдова ежедневно закупает природный газ в стран Европы, и его стоимость в последнее время существенно снизилась.

Ранее в энергетической компании «Молдовагаз» заявили, что стоимость российского газа для страны в январе может заметно увеличиться.