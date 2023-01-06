Rebelión: США хотят вынудить Киев подписать мир с РФ не прекращая конфликт
Издание Rebelión утверждает, что американское правительство ищет способ заставить власти Украины подписать мирное соглашение с Россией.
Публицист газеты Rebelión Фабрицио Казари утверждает, что Соединённые Штаты хотят, чтобы конфликт на территории Украины завершился, при этом надеясь сохранить оказываемое на Россию давление. По мнению Казари, предоставление помощи Киеву дорого обходится Вашингтону, но в то же время в Белом доме не хотят прекращать вредить Москве.
Фабрицио Казари уверен, что в настоящий момент американские политики находятся в поисках варианта мирного соглашения между Россией и Украиной, которое позволит Киеву продолжать боевые действия после его подписания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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