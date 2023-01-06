Зеленский: Россия скрывает новые шаги агрессии под предлогом прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал поручение Владимира Путина о рождественском перемирии.

Зеленский отметил, что за поручением о прекращении огня в зоне спецоперации стоят новые скрытые шаги агрессии.

Он подчеркнул, что РФ не сможет в этой тишине скрыть свою подготовку в очередной волне агрессии против Украины и Европы.

Ранее о недоверии к рождественскому перемирию, объявленному Россией, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.