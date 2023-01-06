Novinite: в Болгарии предложили передать журналиста Грозева МВД России

Издание Novinite утверждает, что некоторые болгарские политики предлагают передать российским правоохранителям местного журналиста Христо Грозева.

Журналисты газеты Novinite уведомляют, что болгарская политическая фракция "ГЕРБ-СДС" выступила с инициативой о передаче расследователя Христо Грозева российским полицейским, которые инициировали розыск данного гражданина за распространение фейков об армии России.

Представители "ГЕРБ-СДС" подчёркивают, что не считают справедливым упоминание Грозева в качестве журналиста, поскольку он был замечен в попытках давления на другие местные информационные агентства.