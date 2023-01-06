Зеленский: Россия использует рождественское перемирие как прикрытие
Владимир Зеленский сообщил, что не доверяет решение Путина об установлении режима прекращения огня в Украине на время празднования православного Рождества.
В пятницу Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинским гражданам, где публично заявил, что отвергает предложение Владимира Путина об установлении перемирия в зоне спецоперации с 12 часов дня 6 января до полуночи 7 января с целью предоставления возможности православным христианам посетить праздничное богослужение в Рождество.
По мнению Зеленского, российское правительство хочет использовать перемирие на Рождество в качестве прикрытия, помешав наступлению ВСУ на Донбассе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Храмова Оксана
Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.Подробнее...
-
-