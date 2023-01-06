В Болгарии предложили передать журналиста Bellingcat Грозева российским властям

APS
2023-01-06 00:45

Болгарская партия «Возрождение» выступила с предложением о передаче журналиста и главу издания Bellingcat Христо Грозева российским властям.

По информации Novinite, партия «Демократическая Болгария» и коалиция «Продолжаем перемены» считают необходимым обеспечить защиту Грозеву.

Представители партии «Возрождение» заявили о спекулятивных сделках журналиста во время работы в Болгарии.

Они также напомнили о проблемах Грозева с системой правосудия и попытках контролировать СМИ.

Опубликовано: Светлана Репина







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