В Болгарии предложили передать журналиста Bellingcat Грозева российским властям
2023-01-06 00:45
Болгарская партия «Возрождение» выступила с предложением о передаче журналиста и главу издания Bellingcat Христо Грозева российским властям.
По информации Novinite, партия «Демократическая Болгария» и коалиция «Продолжаем перемены» считают необходимым обеспечить защиту Грозеву.
Представители партии «Возрождение» заявили о спекулятивных сделках журналиста во время работы в Болгарии.
Они также напомнили о проблемах Грозева с системой правосудия и попытках контролировать СМИ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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