Глава Минобороны Крозетто: Италия не поставляет Украине противопехотные мины
2023-01-06 00:59
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Италия не поставляет противопехотные мину ни в одну страну мира, включая Украину.
По его словам, в стране даже не производятся такие боеприпасы.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между РФ и Украиной, поскольку поставляет ВСУ противопехотные мины.
Сам Крозетто говорил о том, что Италия будет поставлять Украине оружие так, чтобы не истощать собственные запасы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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