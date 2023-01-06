Глава Минобороны Крозетто: Италия не поставляет Украине противопехотные мины

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Италия не поставляет противопехотные мину ни в одну страну мира, включая Украину.

По его словам, в стране даже не производятся такие боеприпасы.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Италия не может быть посредником между РФ и Украиной, поскольку поставляет ВСУ противопехотные мины.

Сам Крозетто говорил о том, что Италия будет поставлять Украине оружие так, чтобы не истощать собственные запасы.