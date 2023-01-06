Подоляк: новый премьер Израиля Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной
2023-01-06 01:04
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной.
По его словам, Нетаньяху разбирается в современных войнах и понимает суть посредничества в нынешних условиях.
Подоляк отметил, что когда придет время переговоров, Израиль может стать посредником.
Вместе с тем он подчеркнул, что любые переговоры возможны только после прекращения огня и вывода войск РФ.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Бессонница - одна из распространенных проблем, которая изрядно мешает жить и портит здоровье
Для восстановления потраченных сил организму надо спать минимум 6 часов в сутки. А в идеале - 8-10 часов. Бессонница не позволяет полноценно отдыхать и выматывает человека, вызывая хроническую усталость.Подробнее...
-
-