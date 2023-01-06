Подоляк: новый премьер Израиля Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать эффективным посредником между Россией и Украиной.

По его словам, Нетаньяху разбирается в современных войнах и понимает суть посредничества в нынешних условиях.

Подоляк отметил, что когда придет время переговоров, Израиль может стать посредником.

Вместе с тем он подчеркнул, что любые переговоры возможны только после прекращения огня и вывода войск РФ.