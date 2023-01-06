Пригожин рассказал, что в ЧВК «Вагнер» есть наемники из Норвегии, которые планируют военный переворот в своей стране
2023-01-06 01:17
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в частной военной компании 67 наемников из Норвегии.
Он уточнил, что двое из этих людей имеют двойное гражданство, один является гражданином Норвегии и США.
По словам Пригожина, многие из этих наемников служили в армии НАТО и с уважением относятся к главе Альянса Столтенбергу.
Он также сказал, что 52 норвежца после завершения украинского конфликта намерены вернуться в свою страну и организовать там военный переворот.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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