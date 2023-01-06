Пригожин рассказал, что в ЧВК «Вагнер» есть наемники из Норвегии, которые планируют военный переворот в своей стране

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в частной военной компании 67 наемников из Норвегии.

Он уточнил, что двое из этих людей имеют двойное гражданство, один является гражданином Норвегии и США.

По словам Пригожина, многие из этих наемников служили в армии НАТО и с уважением относятся к главе Альянса Столтенбергу.

Он также сказал, что 52 норвежца после завершения украинского конфликта намерены вернуться в свою страну и организовать там военный переворот.