Администраторы Википедии в Саудовской Аравии получили 40 лет тюрьмы на двоих

Власти Саудовской Аравии изучили деятельность Википедии, касательно королевства, и приговорили двух администраторов интерактивной энциклопедии к тюремным срокам, сообщают правозащитные организации.

Расследование Фонда Викимедиа, материнской компании Википедии, «выяснило, что правительство Саудовской Аравии проникло в команду Википедии в регионе на самом высоком уровне», говорится в совместном заявлении НПО «Демократия для арабского мира» (SMEX), базирующейся в Бейруте.

Два администратора Википедии — добровольцы с привилегированным доступом к страницам онлайн-энциклопедии для редактирования страниц, были арестованы в сентябре 2020 года, утверждает источник.

По данным этих НПО, это Оссама Халид и Зияд аль-Софиани. Они были приговорены соответственно к 32 и 8 годам тюремного заключения, рассказал Абдулла Алауд, директор по исследованиям региона Персидского залива для DAWN.

Базирующаяся в Вашингтоне неправительственная организация была основана саудовским журналистом Джамалем Хашогги, в убийстве которого в 2018 году американская разведка обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, что отрицают власти Саудовской Аравии.

«Аресты Усамы Халида и Зияда аль-Софьяни, с одной стороны, и проникновение в Википедию дают ужасающее представление о том, как правительство Саудовской Аравии стремится контролировать информацию», — заявил Алауд в комментарии агентству AFP.

В ходе расследования, которое началось в январе 2022 года, Викимедиа смогла «подтвердить, что ряд пользователей, близких к внешним субъектам, скоординировано модифицировали платформу для продвижения повестки дня этих субъектов», говорится в пресс-релизе НПО.

В прошлом месяце Викимедиа объявила в пресс-релизе, что она блокирует доступ к своим образовательным платформам 16 пользователям, «которые представили конфликт интересов при редактировании проектов (страниц) в Википедии в регионе Ближнего Востока и Южной Африки». Эти инциденты произошли вскоре после того, как 15 декабря суд США приговорил бывшего сотрудника Twitter к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу саудовских чиновников.