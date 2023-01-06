Испанец Микель Ирасторза, считавшийся лидером ЭТА, осужден в Париже
Один из лидеров ЭТА, Микель Ирасторза был приговорен в четверг, 5 января, в Париже к трем годам тюремного заключения, сообщает источник в суде.
В этот срок также вошли 19 месяцев тюремного заключения за участие в преступном террористическом сообществе, как «активного члена сепаратистской организации» в период с 2012 по 2016 год.
47-летний испанец - журналист баскского СМИ, предстал в четверг перед 16-й исправительной палатой суда в Париже.
Его арест в ноябре 2016 года в Аскаине (Атлантические Пиренеи), вызвал ажиотаж: министерство внутренних дел Испании тогда представило его как «высшего лидера группировки террористов ЭТА, избежавших правосудия».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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