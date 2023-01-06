Израиль осуждает «абсурдное» заседание Совета Безопасности ООН

Израиль осудил, как «абсурдное и жалкое» заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался визит израильского министра на эспланаду мечетей в Восточном Иерусалиме, вызвавший международный резонанс.

«Я действительно потрясен», — сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан по иитогам заседания Совета Безопасности.

«А почему? Потому что нет абсолютно никаких причин для проведения этого экстренного заседания сегодня. Проводить заседание Совбеза по несуществующему событию — это действительно абсурд», — заявил дипломат прессе.

Израильский ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во вторник совершил поездку на эспланаду мечетей на Храмовой горе в Иерусалиме, вызвав волну международного осуждения, в том числе, союзников Израиля.

Заседание Совбеза ООН инициировали Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Арабские и мусульманские страны потребовали конкретных действий по осуждению еврейского государства.