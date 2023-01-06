Россия решила вопрос с производством беспилотников
Министерство обороны добилось увеличения оборонного бюджета на 2023 год в полтора раза и часть средств будет направлена на создание современных видов вооружений, в том числе многофункциональных БПЛА.
Вопрос обеспечения ВС России ударными беспилотниками и беспилотными аппаратами разведки находится под личным контролем главы Минобороны Сергея Шойгу.
В целом отмечается, что в 2022 году Минобороны удалось увеличить производительность ВПК и в зоне СВО уже заметны первые результаты этой работы.
Ряд проектов получил прописку в 2023 году, хотя первоначально их планировалось осуществить в 2025-м.
В зону СВО уже поступили современные гаубицы 2С7М «Малка» и 200 танков Т-90 «Прорыв».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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