Россия решила вопрос с производством беспилотников

Министерство обороны добилось увеличения оборонного бюджета на 2023 год в полтора раза и часть средств будет направлена на создание современных видов вооружений, в том числе многофункциональных БПЛА.

Вопрос обеспечения ВС России ударными беспилотниками и беспилотными аппаратами разведки находится под личным контролем главы Минобороны Сергея Шойгу.

В целом отмечается, что в 2022 году Минобороны удалось увеличить производительность ВПК и в зоне СВО уже заметны первые результаты этой работы.

Ряд проектов получил прописку в 2023 году, хотя первоначально их планировалось осуществить в 2025-м.

В зону СВО уже поступили современные гаубицы 2С7М «Малка» и 200 танков Т-90 «Прорыв».

