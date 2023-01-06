Байден назвал решение о прекращении огня на Рождество, попыткой «найти немного кислорода»

Президент США Джо Байден дал комментарий решению президента России Владимира Путина об одностороннем прекращении огня 6 и 7 января 2023 года.

«Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — считает Байден.

Напомним, что распоряжением главнокомандующего в зоне СВО объявлено 36-часовое перемирие. Российские войска не будут открывать огонь с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Киев не поддержал инициативу Кремля и в своих заявлениях отметил, что будет и дальше вести огонь в зоне СВО.